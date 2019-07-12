Bakan Pakdemirli Göcek’de 39 saattir müdahale edilen yangını denetledi
12 Temmuz 2019 09:00
Bakan Pakdemirli Göcek’de 39 saattir müdahale edilen yangını denetledi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde, önceki gün başlayan ve daha sonra Göcek’e sıçrayan yangına 39 saattir müdahale ediliyor. 2 gündür çalışmaları yerinde koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, günün ağarmasıyla birlikte sahada üçüncü hava denetimini gerçekleştirdi. Dalaman’ın Karacağaç Mahallesi’nde önceki gün saat 16.00 sıralarında başlayan ve ardından Fethiye’nin Göcek...