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  4. Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi

Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas'taki yangınla ilgili olarak '''Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.'' dedi.

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