Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi 10 Ağustos 2021 Salı Saat: 18:40 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas'taki yangınla ilgili olarak '''Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61129deafd06101efc04e4d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da iş yerinde patlama: Yaralılar var Sarıyer'de orman yangını havadan görüntülendi Rachid Ghezzal İstanbul'da: 4 yıllık imza atacak Kilosu 500 lira! Peribacalarında üretip satıyor Polisi turist sanan taksici bakın ne kadar istedi İstanbul Sarıyer'de orman yangını Bodrum evlerine dönen yangın kahramanlarını böyle uğurladı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in arkadaşıyla fena yakalandı BTP lideri Hüseyin Baş: ''Tüm yetki O’nda ama hiçbir sorumluluğu yok !''