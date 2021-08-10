Bakan Pakdemirli'den yangına ''kanser'' benzetmesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milas'taki yangınla ilgili olarak '''Kanser gibi görünmeyen yerlerden, bir noktadan çıkabilen, devam eden bir yangınla karşı karşıyayız.'' dedi.

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