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  3. 22 Şubat 2020 12:55

Bakan Pekcan duyurdu: ''İstihdam 1 milyonu aştı''

Ticaret Bakanı Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.

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