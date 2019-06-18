Bakan Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
18 Haziran 2019 16:55
Bakan Selçuk: "55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı. Bakan Selçuk, bu ilaçlardan 39’unun yerli üretim olduğunu belirtti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin...