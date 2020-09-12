  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Eylül 2020 15:35

Bakan Selçuk açıkladı! 10 milyonun üzerinde başvuru geldi

Video Galeri
Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası...
Ankara Polatlı'da inanılmaz görüntüler! Kum fırtınası...
Video Galeri
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın savunması şaşırttı
Video Galeri
Marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada
Marketi soyan gaspçıya meydan dayağı kamerada
Video Galeri
Balıkçıların ağına bir dev takıldı
Balıkçıların ağına bir dev takıldı
Video Galeri
Antalya'da sokak ortasında ilginç anlar!
Antalya'da sokak ortasında ilginç anlar!
Video Galeri
Canlı yayında Türkiye'ye ''cemaat'' ve ''tarikat'' dersi!
Canlı yayında Türkiye'ye ''cemaat'' ve ''tarikat'' dersi!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM