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  3. 13 Ağustos 2020 21:15

Bakan Selçuk açıkladı- Seyreltilmiş ve aşamalı eğitim nedir

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Köpekten kaçtı araba çarptı
Köpekten kaçtı araba çarptı
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İstanbul'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
İstanbul'da korkunç olay! 5 yaşındaki çocuk 4'üncü kattan düştü
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Boğaz'daki tarihi ağacın kesilmesi tepki çekti
Boğaz'daki tarihi ağacın kesilmesi tepki çekti
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Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi
Marketindeki sucuğu yiyen sokak kedisini tekmeledi
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Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'li terörist yakalandı
Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'li terörist yakalandı
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1,5 milyon dolarlık tarihi eser alışverişine suçüstü
1,5 milyon dolarlık tarihi eser alışverişine suçüstü
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