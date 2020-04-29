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  3. 29 Nisan 2020 11:35

Bakan Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı.

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