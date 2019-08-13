Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”
13 Ağustos 2019 14:50
Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 170 bini...