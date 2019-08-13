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  3. 13 Ağustos 2019 14:50

Bakan Selçuk: “Brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz” 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Brüt 3 bin 500 TL’nin altında ücret alan kamu işçilerimizin maaşlarına brüt ücret 3 bin 500 TL’yi aşmayacak şekilde 150 TL iyileştirme yapıyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir görüşme yaptı. Yaklaşık 170 bini...

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