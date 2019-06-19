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  3. 19 Haziran 2019 17:20

Bakan Selçuk, Engelsiz E- Devlet’te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, teknoloji okur-yazarlığı eğitimi ile sosyal dayanışmayı fazlalaştıracak teknoloji odaları kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bütün iletişim kanalları yoluyla engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, ’Gören Göz’ uygulamasının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması, bilgi teknolojilerinin (ICT) engellilerin bağımsızlaşması için...

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Pendik’te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Pendik’te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
TEM’de zincirleme kaza trafik durdu
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Fatih’te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı
Fatih’te tadilatta olan iki katlı evde yangın çıktı
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Fırtınanın asırlık çınar ağacını devirme anı güvenlik kamerasında
Fırtınanın asırlık çınar ağacını devirme anı güvenlik kamerasında
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Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı
Yangında meraklı kalabalık yüzünden zor anlar yaşandı
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