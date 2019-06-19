Bakan Selçuk, Engelsiz E- Devlet’te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi
19 Haziran 2019 17:20
Bakan Selçuk, Engelsiz E- Devlet’te engelli vatandaşa hizmet dökümü gönderdi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, teknoloji okur-yazarlığı eğitimi ile sosyal dayanışmayı fazlalaştıracak teknoloji odaları kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Bütün iletişim kanalları yoluyla engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, ’Gören Göz’ uygulamasının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması, bilgi teknolojilerinin (ICT) engellilerin bağımsızlaşması için...