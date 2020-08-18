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  3. 18 Ağustos 2020 16:25

Bakan Selçuk'tan 8'inci ve 12'nci sınıflar için kritik açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni eğitim öğretim dönemindeki destek kursları için "Özel okullarda 8 ve 12'nci sınıflar hariç destek kursu adı altında yüz yüze eğitime izin yok" açıklamasını yaptı.

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