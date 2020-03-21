SON DAKİKA
65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 21 Mart 2020 17:30

Bakan Selçuk'tan okul tatili ve sınav erteleme açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Selçuk, ''Okul tatili uzayacak mı?'' sorusuna da yanıt verdi.

Video Galeri
İtalyan belediye başkanının koronavirüs isyanı olay oldu
İtalyan belediye başkanının koronavirüs isyanı olay oldu
Video Galeri
Arjantin'de yasağa rağmen sokağa çıkanları polis kovaladı
Arjantin'de yasağa rağmen sokağa çıkanları polis kovaladı
Video Galeri
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Profesör Kocagöz anlattı
Koronavirüs testi nasıl yapılıyor? Profesör Kocagöz anlattı
Video Galeri
Boşandığı eşini takip edip, dehşeti yaşattı!
Boşandığı eşini takip edip, dehşeti yaşattı!
Video Galeri
Komandolardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Komandolardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Video Galeri
Koronavirüs alarmını dikkate almadılar! Skandal görüntüler
Koronavirüs alarmını dikkate almadılar! Skandal görüntüler
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM