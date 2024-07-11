Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı 11 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 17:38 Güncelleme: 11 Temmuz 2024 Perşembe 17:38 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay enflasyonun yüzde 60 civarına ineceğini, yıl sonunda ise yüzde 42'ye gerileyebileceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668fee514839a437c908ae63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polat çiftinin duruşma tarihi belli oldu Edirne'de orman yangını Ankara'da iş insanına silahlı saldırı anı kamerada Kısmetse Olur Eslem saldırıya uğradı: Topuklu ayakkabıyla darbettiler İstanbul'un yanı başında... Serinlemek isteyen soluğu yeşil cennette aldı Zamlı bedelli askerlik ücreti resmen açıklandı Gaga Bulut uslanmıyor... Gözaltına alındı Miras kavgasında ortalık savaş alanına döndü HÜRJET son sürat ilerliyor: 0.9 mach hıza ulaştı