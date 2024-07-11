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  4. Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı

Bakan Şimşek önümüzdeki ay için enflasyon beklentisini açıkladı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki ay enflasyonun yüzde 60 civarına ineceğini, yıl sonunda ise yüzde 42'ye gerileyebileceğini söyledi.

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