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  3. 11 Haziran 2019 21:47

Bakan Soylu: ''15 Temmuz'dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk''

İstanbul’da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, "15 Temmuz’dan Suriyeliler sayesinde kurtulduk” dedi. İçişleri Bakanı Soylu'nun bu sözleri büyük tepki çekti.

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