Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız'' Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız'' 24 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 08:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Allah bize nasip edecek Gabar bölgesini 2023'te Cumhuriyetin ikinci asrına başlarken tertemiz yapacağız Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305bc2533b0c460e05a4383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Marmaris'te sürat teknesi alev topuna dönüştü İmam Halil Konakcı'nın hedefinde bu sefer Cem Yılmaz ve izleyicisi vardı İstanbul'un göbeğinde güpegündüz dehşet: 2 kişi hayatını kaybetti Sürpriz toplantı sonrası AK Parti'den erken seçim açıklaması Dünyaca ünlü oyuncu Russell Crowe'dan ''Türkiye'' paylaşımı Bir ilimizi hortum vurdu! Bir kişiyi havaya savruldu Silivri'de polise saldıran zanlının vurulma anı kamerada Çılgın koleksiyoncuya servet teklif ettiler ama reddetti