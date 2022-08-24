Bakan Soylu: ''2023'te tertemiz yapacağız''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Allah bize nasip edecek Gabar bölgesini 2023'te Cumhuriyetin ikinci asrına başlarken tertemiz yapacağız

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6305bc2533b0c460e05a4383" allowfullscreen></iframe>