Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor 03 Kasım 2022 Perşembe Saat: 21:25 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayına kırmızı dosyayla çıkarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6364078d2a6d843f6a088ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Volvo'nun 2. tam elektrikli SUV'u Türkiye'de Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rıza Akın'ın Japon eşi törende gözyaşlarına boğuldu Pakistan'ın eski başbakanı İmran Han'a suikast girişimi! O anlar kamerada İstanbul Havalimanı'nda 2 sandviç ve 1 suyun fiyatı isyan ettirdi TOGG fabrikasının sızdırılan görüntüleri tartışma yarattı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı İstanbul'da inşaat kazısında iskeletler bulundu AK Partili ismin yeğeni İYİ Parti'ye katıldı