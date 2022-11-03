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  4. Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor

Bakan Soylu açıkladı; Kılıçdaroğlu'na FETÖ soruşturması geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayına kırmızı dosyayla çıkarak Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

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