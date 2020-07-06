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  3. 06 Temmuz 2020 16:25

Bakan Soylu: ''Alabaylar Çetesi çökertildi''

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden ''Alabaylar Çetesi''nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.

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