Bakan Soylu: “Bayramda, kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle”
14 Ağustos 2019 19:40
Bakan Soylu: “Bayramda, kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle”
Bolu’da, trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza oranlarında düşüş yaşandığını belirterek, “Bu bayramda kazaların yüzde 41’i yoldan çıkma nedeniyle oluştu” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı tatili boyunca devam edecek olan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek amacıyla, Gerede-Karabük karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasına gelerek...