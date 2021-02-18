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MERKEZ'İN FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO'DA SON DURUM
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  3. 18 Şubat 2021 13:50

Bakan Soylu: Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim

İçişleri Bakanı Soylu, 81 ilde Güvenlik Acil Merkezi kurduklarını belirterek, ''Bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi.'' dedi.

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