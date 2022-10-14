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Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarın etkisiyle Türk bayrağı Soylu'nun üzerine devrildi.

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