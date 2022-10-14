Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı Bakan Soylu canlı yayında rüzgarın azizliğine uğradı 14 Ekim 2022 Cuma Saat: 13:30 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu programda rüzgarın azizliğine uğradı. Rüzgarın etkisiyle Türk bayrağı Soylu'nun üzerine devrildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63493a40c0d040425e107ef3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sır olay! 6'ıncı kattan düşerek öldü Gelin adayı Songül yine gündemde: Kocam ''zenginim'' deyip beni kandırdı Korkunç olay! Bıçaklayıp yerlerde sürükledi: O anlar kamerada Başıboş köpekler bir çocuğun daha ölümüne neden oldu Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: Bekleyenler memnun olacak Erdoğan ve Putin görüşmesi gerçekleşti İstanbul'da lisede yangın paniği Cübbeli Ahmet'ten kıyamet çıkışı: ''Deccal şu an hayatta''