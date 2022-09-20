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Bakan Soylu ceset torbalarını paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin cansız bedenlerinin bulunduğu “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı.

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