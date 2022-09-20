Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu ceset torbalarını paylaştı Bakan Soylu ceset torbalarını paylaştı 20 Eylül 2022 Salı Saat: 12:55 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’da devam eden ‘Eren Abluka-34’ operasyonu çerçevesinde etkisiz hale getirilen eli kanlı bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 teröristin cansız bedenlerinin bulunduğu “sarı torbalı” fotoğrafını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63298e0c7f107a02420764bb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı