Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti 09 Mayıs 2023 Salı Saat: 14:10 Güncelleme: 09 Mayıs 2023 Salı 14:10 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında CHP’li Ünal Çeviköz’ü ABD ajanı ilan etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645a2a24ecfc34269f456293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Burası Antalya değil Van! El değmemiş gizli cennet Polis kuş uçurtmadı; bir gecede onlaraca gözaltı Polise yumruk attı, yine polis kurtardı Kamu işçisinin zam oranı açıklandı; en düşük maaş belli oldu Atatürk Evi'ne saldırıp ortalığı savaş alanına çevirdiler Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı UNESCO Dünya Mirası Listesi yolunda Türk bilim insanlarından depremde hayat kurtaracak keşif Sokak ortasında kadına şiddete linç girişimi Mansur Yavaş'tan Cübbeli Ahmet'e sert yanıt: ''Seviyesine düşmem, hukuk halledecek!''