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  4. Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti

Bakan Soylu CHP'li ismi ABD ajanı ilan etti

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14 Mayıs seçimlerinde milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında CHP’li Ünal Çeviköz’ü ABD ajanı ilan etti.

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