Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor 10 Mayıs 2022 Salı Saat: 13:45 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda Turkey yerine Türkiye ifadesinin kullanılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627a424e2f77864c3e1176e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde vaka sayısı sıfırlandı İstanbul'da dehşet! Cinayet anı kamerada Esenyurt'ta yaş tahtaya basan telefon hırsızı kamerada - İhlas Haber Ajansı Fotoğraftaki hayvanı bulun! İnanın çok zorlanmayacaksınız Yaşlı kadına boşanma aşamasındaki ''damat'' şiddeti kamerada Sokakta doğurup, çöp gibi poşete koyup attı! Canlı yayında ''Soros'' kavgası! ''Bunu size Soros öğretti'' dedi yayın karıştı Avatar 2'den beklenen ilk fragman geldi Ümit Özdağ'a protesto şoku: Konuşmasına ara verdi