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Bakan Soylu duyurdu: Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportlarda Turkey yerine Türkiye ifadesinin kullanılacağını açıkladı.

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