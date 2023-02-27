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Bakan Soylu: ''Güvenlik ve asayiş problemimiz yok''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada "Afet bölgelerinde güvenlik ve asayiş problemimiz yok" dedi.

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