Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı 06 Aralık 2022 Salı Saat: 13:50 Güncelleme: 06 Aralık 2022 Salı 13:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki terör saldırısında kullanılan bombanın sosyal medya üzerinden yapılan canlı görüşmeyle imal edildiğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/638f1e6dc80d610b8413f7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BİM'e bir tehdit daha: ''BİM'in CEO'su denen Cino kudurmuş'' İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri uçak düştü Fahiş fiyat soruşturması açılan 5 zincir marketten sözlü savunma Anne babalar dikkat! Çocuğunuz bu yüzden kalp krizi geçirebilir Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, şimdi önünü kesenler yüzünden gidemiyor Esra Erol'da yine olay var! Stüdyo bir anda karıştı Bakan Soylu duyurdu! 50 ilde operasyon: Yüzlerce gözaltı var! İstanbul'da yolda yürüyen kadına iğrenç taciz