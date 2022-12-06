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  4. Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı

Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Taksim'deki terör saldırısında yeni ayrıntı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'deki terör saldırısında kullanılan bombanın sosyal medya üzerinden yapılan canlı görüşmeyle imal edildiğini açıkladı.

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