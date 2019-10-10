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  3. 10 Ekim 2019 11:25

Bakan Soylu IŞİD sorusuna gülerek yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaıtldığı bir televizyon programında gazetecilerin "IŞİD'den saldırı gelebilir mi ?" sorusuna gülerek yanıt verdi. Bakan Soylu "Bir şey olmaz merak etmeyin" demesi dikkat çekti.

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