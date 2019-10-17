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  3. 17 Ekim 2019 16:00

Bakan Soylu: Kimsenin hamalı değiliz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör konusunda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ya sert eleştiriler yöneltti. Bakan Soylu "terörü bölgemizde kazıyıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Kim ne söylerse söylesin." dedi.

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