Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:11 TBMM'de terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, o sırada güldüğünü gören CHP'li Engin Özkoç'a ateş püskürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b7ad2347274733c764ca7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi