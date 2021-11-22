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  4. Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı

Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı

TBMM'de terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaşan İçişleri Bakanı Soylu, o sırada güldüğünü gören CHP'li Engin Özkoç'a ateş püskürdü.

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