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Bakan Soylu Kürtçe türkülere eşlik edip halay çekti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen 'Lice Gençlik Buluşması' etkinliğine katılarak Bırkleyn Mağaraları'nda Kürtçe şarkı söyleyen gençlere eşlik edip, halay çekti.

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