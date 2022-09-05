Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu Kürtçe türkülere eşlik edip halay çekti Bakan Soylu Kürtçe türkülere eşlik edip halay çekti 05 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 22:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da düzenlenen 'Lice Gençlik Buluşması' etkinliğine katılarak Bırkleyn Mağaraları'nda Kürtçe şarkı söyleyen gençlere eşlik edip, halay çekti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631649981e3030283e571dc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yürekleri ağızlara getiren anlar: Otomobilin kaputuna oturup arabayı ittiler Demet Akalın şarkı söylerken kendini yerde buldu Kendisine küfür eden adama attığı tokat hayatını kararttı İstanbul'da korku dolu anlar! Bir kadın 12’nci katta asılı kaldı Kaçak Suriyelilerin Türkiye'ye nasıl sızdığı kamerada! Mühimmat sergisinde ortalık savaş alanına döndü! 15 yaralı var! Kız Kulesi’ndeki tartışılan restorasyonun mimarından ilk açıklama Türkiye'nin masmavi cennetiydi... Bakın ne hale geldi! Ankaragücü tribününde Beşiktaşlı taraftara öldüresiye dayak