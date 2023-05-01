Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu mitinge motosikletle gitti Bakan Soylu mitinge motosikletle gitti 01 Mayıs 2023 Pazartesi Saat: 09:55 Güncelleme: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 09:55 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644f625b7a1dc9327a301b33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın açıklayacağı yeni ''müjdenin müjdesi'' verildi: Petrol... Cesur kıyafetler, derin dekolteler... Şeyma Subaşı'nın çılgın bekarlığa veda partisi olay oldu Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret vaadi Yeni gün acı bir haberle başladı: 3 ölü, 44 yaralı İstanbul'da yabancı uyruklu platonik aşk dehşeti: 2 ölü var! E-5 karayolunda ilginç anlar, bir adam yolun ortasına yattı Kılıçdaroğlu yeni video paylaşımında ''emekçilere'' seslendi Taksim'de Araplara özel gece kulübü sosyal medyada gündem oldu! Suriyeli sığınmacıdan Özdağ'a: ''Ben seni Suriye'ye götüreyim''