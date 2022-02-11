Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi 11 Şubat 2022 Cuma Saat: 15:00 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı sonrası uyuşturucu operasyonları gündüz yapılanmaya başlandı. Adana polisi, öğle saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62064fd87a71ae590019ef17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu isyan etti: ''Biz senin deneme tahtan mıyız?'' Halk Ekmek'ten sonra fırın ekmeğine de büyük zam! Zürafa Sokak'ta kentsel dönüşüm başladı İstanbul'da bir binada yangın çıktı! Patlamalar yaşanıyor Bir ünlü isim daha elektrik faturasına isyan etti Binlerce doları otogarda unuttular! Say say bitmedi... Kadın bakıcının şüpheli ölümünde müebbet isteniyordu, serbest kaldılar Türkiye'nin konuştuğu kahraman genç: ''O kadında şiddete uğrayan annemi gördüm'' 188 yıllık Anadolu Feneri restore edildi! İşte son hali