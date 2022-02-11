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  4. Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi

Bakan Soylu talimat vermişti! Polis gündüz vakti tek tek paketledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı sonrası uyuşturucu operasyonları gündüz yapılanmaya başlandı. Adana polisi, öğle saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

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