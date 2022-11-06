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  4. Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü

Bakan Soylu: Terör örgütüne katılım 100'ün altına düştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütüne katılımların 43'e kadar düştüğünü açıkladı.

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