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  3. 27 Ocak 2020 16:00

Bakan Soylu ve Koca, Türkiye'nin konuştuğu Suriyeli gençle buluştu

Elazığ'da bir çifti enkaz altından kurtaran Suriyeli Mahmud el Osman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yerle bir olan Dilek apartmanın enkazında bir araya geldi.

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