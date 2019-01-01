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  3. 01 Ocak 2019 14:30

Bakan Soylu yeni yılı Mehmetçik’le birlikte karşıladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yılı, karla kaplı 2 bin 970 rakımlı üs bölgesinde görevli Mehmetçik ile karşıladı. Dün Hakkari’nin Yüksekova ilçesine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler...

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