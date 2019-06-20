Bakan Soylu’dan DHKP/C operasyonuna ilişkin açıklama
20 Haziran 2019 15:45
Bakan Soylu’dan DHKP/C operasyonuna ilişkin açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DHKP/C’nin sözde Türkiye sorumlusunun yakalandığı operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız DHKP-C’nin sözde bir hukuk bürosunda yine bir operasyon yaptılar. Yine dehlizler buldular. Yine gri listede bir terörist buldular" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul seçimleri için gerçekleştirdiği ziyaretler...