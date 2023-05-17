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  4. Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e...

Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e...

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulundu.

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