Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e... Bakan Soylu'dan masaya vuran Kılıçdaroğlu'na gönderme: Pat pat Kemal'e... 17 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 21:10 Güncelleme: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 21:10 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya vurarak yaptığı açıklamaya göndermede bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64651895ddf6e23ff51ba5e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ankara sel ve fırtınaya teslim! İYİ Parti seçimden 3 gün sonra sessizliğini bozdu Eşinin bindiği arabayı takip edip dehşet saçtı Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız'' Araç göle uçtu, ölü ve yaralılar var Trafik kontrolünde dehşete düşüren çatışma! 100 gün sonra evlerine dönen depremzede aile gözlerine inanamadı Türkiye'nin sulak alanlarında acı manzara: 20'si yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Şehitlerin intikamı alındı: 5 terörist sarı torbada