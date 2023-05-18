Bakan Soylu'dan ünlü anketçiye ağır suçlama: ''Bu adam bir mafya!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konda Araştırma ve Danışmanlık şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır için "Türkiye'de bir anket mafyası var ve Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor" dedi.

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