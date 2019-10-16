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  3. 16 Ekim 2019 11:40

Bakan Soylu'dan yaptırım açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili, ''İlk yaptırımdan sonra mal değişiminde herhangi bir değişim yoktur, arz ederim.'' dedi.

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