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Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için cenaze töreni düzenlendi.

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