Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı Bakan Soylu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı 14 Mart 2021 Pazar Saat: 16:30 Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu için cenaze töreni düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604e1004b175567ee445dc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Eski manken Karahan Çantay, son yolculuğuna uğurlandı Üzerine benzin dökerek kendini yakmaya kalktı, böyle kurtarıldı İğrenç olay! Köpeğe cinsel istismarda bulunurken yakalandı Lüks otele koronavirüs baskını! Yeni görüntüler ortaya çıktı Brezilya'da gizli partiye polis baskını! 600 kişi yakalandı Ünlü iş adamının karıştığı kazada ölü ve yararlılar var Marmara Denizi'nde sahil güvenliği harekete geçiren olay ABD'de dehşet! Polis, kendisine ateş eden kadını vurarak öldürdü Adana'da sünnet düğününde vahşet: 1 ölü, 2 yaralı