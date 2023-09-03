Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi 03 Eylül 2023 Pazar Saat: 15:35 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64f47d887ca0f203904127c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret: Ali Sabancı'nın fotoğrafı paylaşıldı İstanbul'da ormanı ateşe verip kaçtılar! 11 yıl önce kapatılan Haydarpaşa Garı'nın açılışı için geri sayım başladı Hastanenin acil servisi suyla doldu Denizde çıkan hortum saniye saniye kamerada 25 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar Rus turist sokak ortasında soyundu, polislere zor anlar yaşattı Mide bulandıran görüntüler! Bunları vatandaşa yedireceklerdi Bir şehir sular altında! Sağanak hayatı felç etti