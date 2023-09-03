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  4. Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi

Bakan Tekin: İmam hatip okullarını dünyaya sunma vakti geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarını alternatif bir model olarak tüm dünyada insanlığın hizmetine sunacaklarını söyledi.

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