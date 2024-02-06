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  4. Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var

Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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