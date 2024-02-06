Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var Bakan Tunç adliye saldırısının detaylarını açıkladı! Çok sayıda gözaltı var 06 Şubat 2024 Salı Saat: 17:48 Güncelleme: 06 Şubat 2024 Salı 17:48 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan Adliyesi'ne yönelik terör saldırısının detaylarını paylaştı. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili 34 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c246c9180366af1d0dd923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Icardi ve eşi Wanda Nara'dan dans gösterisi: O anlar sosyal medyayı salladı Murat Kurum: ''İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız'' Antalya'da şüpheli ölüm Murat Kurum depremzedelere buluştu: Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz Yine bir hasta yakını saldırısı: Doktoru hastanede hastanelik ettiler! İstanbul trafiğinde yine eli silahlı maganda dehşeti Biden’dan yeni bir gaf daha Gökhan Zan Hatay'da bağıra bağıra isyan etti Olası Marmara depremi için İstanbul'da yeni alarm: ''7 bini aktif!''