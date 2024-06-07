Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 17:25 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un makam odasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini indirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6663185e7e1b1c25c80ce1a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Van'da askeri araç devrildi: 3 asker yaralandı İstanbul'da şaşkınlık yaratan görüntüler: Denizden bakın neler çıktı? Sosyal medya ilanlarıyla fuhuş: 11 kişi gözaltına alındı Hadise duygusala bağladı; en özel karelerini paylaştı İstanbul'da ''istek şarkı'' saldırısı: Yaralılar var Bakan Özhaseki atıklar için geliştirilen yeni depozito yönetim sistemini tanıttı Okul inşaatında çökme: Yaralılar var Türkiye'nin çok özel kargosu kamerada Selçuklu sultanlarının sikkeleri ortaya çıktı