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  4. Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama

Bakan Tunç'tan Tatvan Belediye Başkanı'nın Erdoğan portresini indirmesi hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol'un makam odasından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini indirmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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