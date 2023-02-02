Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli İHA sistemleriyle ilgili olarak ''İHA ve SİHA’ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda'' dedi.

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