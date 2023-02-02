  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler

Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli İHA sistemleriyle ilgili olarak ''İHA ve SİHA’ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda'' dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video
Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye...
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı
Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü
İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu
İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler
Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler!
Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu
Hande Sarıoğlu'nun Prestij Meselesi galasındaki dans şovu olay oldu