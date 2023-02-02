Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler Bakan Varank: İHA ve SİHA almak için sıraya girdiler 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 15:40 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli İHA sistemleriyle ilgili olarak ''İHA ve SİHA’ları satın almak için ülkeler sıraya girmiş durumda'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dbaf3ab72c491d1225f6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk savaşçılar, Rusya saflarına katıldı! Gündeme bomba gibi düşen video Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye... Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı Dehşete düşüren cinayet kamerada: Annesi elinden tutup ölüme götürdü İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu Hande Sarıoğlu'nun Prestij Meselesi galasındaki dans şovu olay oldu