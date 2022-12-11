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Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye yerli otomobil TOGG ile geldi.

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