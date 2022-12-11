Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye yerli otomobil TOGG ile geldi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6396127dfeb52368b1097863" allowfullscreen></iframe>