Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 20:25 Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar 20:25 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bütçe görüşmeleri için TBMM'ye yerli otomobil TOGG ile geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6396127dfeb52368b1097863" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı