Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı 07 Nisan 2023 Cuma Saat: 17:00 Türkiye'nin otomobili Togg bugün bakanlıklara da teslim edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/643021f67b33d568bd61e7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak'' TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı 5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama... Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı 3 milyon kişinin yaşadığı ilimizde korkutan rakam: Sadece 133 kişi başvurdu!