  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı

Bakan Varank, Togg'u makam aracı yaptı

Türkiye'nin otomobili Togg bugün bakanlıklara da teslim edilirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Togg'u makam aracı olarak kullanan ilk bakan oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
AK Partili Metiner: HDP seçmeni Erdoğan'a oy verir
Türkiye'nin tarihi caddesinden geriye bu kaldı
Muharrem İnce'ye çok ağır sözler: ''İnsanlarda biraz ar damarı olacak''
TOGG konvoyu kamerada; yerli otomobiller sevkiyata çıktı
5 bin kilometre kanat çırpan leylekleri kuraklık karşıladı
SpaceX uzaya bir uydu daha gönderdi
İlk bakışta süs eşyası gibi gözüküyorlar değil mi ? Polis de öyle sandı ama...
Hakan Ural ağzından kaçırdı, Acun Ilıcalı'nın saatinin fiyatı dudak uçuklattı
3 milyon kişinin yaşadığı ilimizde korkutan rakam: Sadece 133 kişi başvurdu!