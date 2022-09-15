Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek''
Bakan Varank Türkiye'nin uçan taksisi için tarih verdi: ''İstanbul Boğazı'ndan geçecek''
Airtaxi Dünya Kongresi kapsamında, Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde insansız 'Airtaxi’, dikey hava şovu gerçekleştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aracı inceleyerek, "23 Nisan'da Galataport'tan Üsküdar'a insanlı uçuş yapabileceklerine inandıklarını söylediler. Arkadaşlarımız 23 Nisan'a bunu yetiştirebilirlerse Türkiye'den 'Airtaxi' uçan araba, 23 Nisan'da boğazı...