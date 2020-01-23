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  3. 23 Ocak 2020 12:35

Bakan Varank yerli faytonu kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, motor sporları yarışlarının yapıldığı İstanbul Park'ta yerli olarak üretilen elektrikli faytonu test etti.

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