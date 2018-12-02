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  3. 02 Aralık 2018 15:50

Bakan Varank’ın gözyaşları: Abisinin adını anınca...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde (MAKÜ) kurulan ve 15 Temmuz şehidi Prof.Dr. İlhan Varank’ın adı verilen kütüphanenin açılışında ağabeyinin adını zikredince gözyaşlarına boğulan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuşmasını yarıda keserek kürsüden indi.MAKÜ İstiklal Yerleşkesindeki Prof.Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank şunları...

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