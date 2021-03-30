Anasayfa Video Galeriler Gündem Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi 30 Mart 2021 Salı Saat: 12:50 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal (sprey aşı) yerli aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6062f47b4239355c273c9ea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şırnak ve Siirt'te Eren-12 Güleşli Operasyonu başladı İstismar mağduru genç kız mahkemenin kararıyla yıkıldı DHKP/C’'nin Türkiye sorumlusu yakalandı Fotokapana yakalanan zehir tacirlerinin cezası belli oldu Erdoğan'dan dünyaya aşı mesajı Bahçeli Meclis'ten ''ahmaklar'' diye seslendi! Testi pozitif çıktı; kaçırıyorlar sandı! Bir iğrenç görüntü daha! Bu sefer de turşu kazanına girdiler! Esenyurt'ta ortalık yine savaş alanına döndü!