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Bakan Varank'tan sprey aşı müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Preklinik aşamaları başarıyla tamamlanan ilk intranazal (sprey aşı) yerli aşının yıl içinde kullanıma sunulmasını hedefliyoruz.

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