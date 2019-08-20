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  3. 20 Ağustos 2019 18:30

Bakan Yardımcısı Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz diye bir yaklaşımı vardır. Haluk hoca endişe etme Dicle’nin kuzularını bizde çakallara yedirmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruş aynen devam...

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