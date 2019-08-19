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KÜLTÜR BAKAN YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ
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  3. 19 Ağustos 2019 17:55

Bakan Yardımcısı Haluk Dursun, kazada hayatını kaybetti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Bitlis’ten Van’a gelirken içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, kaza, Bitlis’in Adilcevaz ilçesiyle Van’ın Erciş ilçesini arasındaki Bayraklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunduktan sonra Ağrı’nın Doğubayazıt...

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